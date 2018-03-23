Власти Кирова готовы потратить 220 тысяч рублей на ремонт памятников к 9 Мая

Начальная стоимость контракта составляет 220 тысяч рублей. Согласно требованиям, изложенным в техзадании, подрядчик должен выполнить реставрационные работы по восстановлению военно-мемориального комплекса на Старо-Макарьевском кладбище и памятника землякам, погибшим в боях за Родину, на улице Клубной, а также выполнить ремонт Вечного огня на Набережной Грина, памятника Халтурину, бюста Грину и памятника воинам в Порошино.

Торги пройдут 6 апреля. Все работы должны быть заверены до мая текущего года. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 30 марта.