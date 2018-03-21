Отечественные меха могут стать дешевле

Первое января 2019 года звероводы страны называют «часом икс». Именно с этого момента звероводческие хозяйства начнут уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость. Налоговое бремя на отрасль, таким образом, вырастет в полтора раза. И это означает, что об отечественных мехах на рынке можно благополучно забыть.

Всё шло хорошо, пока не вспомнили об НДС «Звероводческая отрасль — это очевидный драйвер роста. Сегодня оставить её без поддержки — значит сдать без боя наш рынок меховых изделий Турции Китаю », — заявила член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова на «круглом столе» в Госдуме 20 марта.

Про драйвер роста — это не громкие слова. В начале 90-х Россия производила до 40 процентов пушнины в мире. Доходы от её экспорта составляли более 300 миллионов долларов в год. При этом общий спад промышленного производства в стране звероводов практически не коснулся. Более лее того, наметились предпосылки для роста.

Структура производства мехов в России Норка 84% Соболь 12% Песец и лиса 3% Прочие породы 1%

«В стране сегодня работают 40 предприятий с общим маточным поголовьем 450 тысяч голов. При этом объёмы капитала, которые готовы вкладывать инвесторы в звероводство, позволяют прогнозировать в ближайшем будущем увеличение количества звероводческих предприятий на 25 процентов», — отметил председатель Национальной ассоциации звероводов Владимир Бозов.

Харон Амерханов. Интерес инвесторов к звероводству в России вызван двумя факторами. Первый — это необычайно усилившееся давление «зелёных», которые буквально выживают звероводов из стран Европы. «Эта ситуация может стать для нашей страны уникальной возможностью. Вековые традиции выделки шкур, наличие кормовой и хозяйственной базы — всё это делает Россию крайне притягательной для производства меховой продукции», — рассказал директор департамента животноводства Минсельхоза

При этом Минсельхозу удалось создать и довольно привлекательные экономические условия для звероводов. И в этом заключается второй благоприятный для развития звероводства фактор. В налогообложении отрасли сейчас применяют единый сельскохозяйственный налог. Это позволяет хозяйствам успешно развиваться и наращивать экспорт. Благо цены на пушнину постоянно растут. В 2013 году цена норковой шкурки на мировом рынке составляла почти 90 евро. «Под эту конъюнктуру многие хозяйства смогли обновить поголовье, обновить техническую базу», — рассказал Владимир Бозов.

Максим Васильев. Он считает, что с введением нового налогового режима с 2019 года, когда по решению Минфина к единому сельскохозяйственному налогу на продукцию звероводства добавят ещё и 18-процентный налог на добавленную стоимость, обо всём этом придётся забыть. «Такая ноша окажется неподъёмной для многих звероводческих предприятий. Мы не сможем конкурировать с Турцией, Китаем, Прибалтикой, которые уже сегодня ведут активную борьбу за наш рынок», — считает руководитель одного из звероводческих хозяйств Якутии

Выиграет и бюджет, и покупатель

Сегодня почти 60 процентов мехов на отечественном рынке — зарубежного производства. При этом большая часть из них ещё и ввезена нелегально. Введённое с 1 августа прошлого года обязательное чипирование всех меховых изделий, ввозимых на территорию России, выявило огромное количество контрафакта. Только во время одного рейда в октябре прошлого года в крупных торговых центрах Москвы Роспотребнадзором было арестовано более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше семи миллионов рублей.

По мнению Харона Амерханова, продукция отечественных зверосовхозов может стать достойной альтернативой контрафактному меху. При этом эксперты рынка считают, что в случае насыщения рынка отечественной легальной продукцией цены на меха станут ниже за счёт естественной конкуренции, а поступления в бюджет от продажи мехов на внутреннем рынке значительно превысят поступления от налога на добавленную стоимость, на котором так настаивает сегодня Минфин.

«Не стоит резать курицу несущую золотые яйца», — считает Светлана Максимова, которая готовит законопроект о снижении НДС на продукцию звероводства. Говоря о перспективах принятия этого документа, она отметила, что необходимо дождаться заключения Правительства. «Я надеюсь, что здравый в смысл в Правительстве всё же возобладает и будет принято решение дать звероводству в России развиваться, завоёвывая внутренний рынок», — сказала депутат. Иными словами, совсем скоро мы узнаем, станут ли доступнее на нашем рынке столь полюбившиеся российским женщинам шубки и шапки.