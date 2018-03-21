Второе поколение iPhone X окажется дешевле предшественника

Компания Apple планирует выпустить новый 5,85-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем как апгрейд прошлогоднего iPhone X. Об этом рассказал Люк Лин (Luke Lin), главный аналитик DigiTimes Research.

По данным аналитика, Apple сумела снизить стоимость компонентов iPhone X следующего поколения, так что смартфон стал заметно дешевле в производстве — примерно на 10% по сравнению с оригинальным iPhone X 2017 года, стоимость компонентов которого составляет около 400 долларов США. Люк Лин ссылается на информацию от источников из цепочки производственных поставок Apple.

Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. При этом за счёт снижения стоимости, Apple может спозиционировать новый 5,85-дюймовый смартфон как самый дешёвый из трёх iPhone 2018 года.

Как показали последние инженерные образцы, 5,85-дюймовый смартфон получил более простые параметры, в том числе объём памяти, чем 6,1-дюймовая LCD-модель. Изначально планировался выпуск смартфона с 5,85-дюймовым LCD-экраном, но это проект был отменен в пользу OLED-версии.