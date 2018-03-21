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Второе поколение iPhone X окажется дешевле предшественника
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Второе поколение iPhone X окажется дешевле предшественника 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Apple планирует выпустить новый 5,85-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем как апгрейд прошлогоднего iPhone X. Об этом рассказал Люк Лин (Luke Lin), главный аналитик DigiTimes Research.
По данным аналитика, Apple сумела снизить стоимость компонентов iPhone X следующего поколения, так что смартфон стал заметно дешевле в производстве — примерно на 10% по сравнению с оригинальным iPhone X 2017 года, стоимость компонентов которого составляет около 400 долларов США. Люк Лин ссылается на информацию от источников из цепочки производственных поставок Apple.
Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. При этом за счёт снижения стоимости, Apple может спозиционировать новый 5,85-дюймовый смартфон как самый дешёвый из трёх iPhone 2018 года.
Как показали последние инженерные образцы, 5,85-дюймовый смартфон получил более простые параметры, в том числе объём памяти, чем 6,1-дюймовая LCD-модель. Изначально планировался выпуск смартфона с 5,85-дюймовым LCD-экраном, но это проект был отменен в пользу OLED-версии.
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