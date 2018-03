Путин агрессивен за границей, но осторожен внутри страны 

Затем, как это часто бывает даже с лучшими реформаторами, успех сделал г-на Путина самодовольным, если не самонадеянным. В 2010 году Россия была страной со средними доходами, а для того, чтобы сделать следующий шаг в развитии, нужно было сократить зависимость от нефти, доходы от продажи которой за предыдущее десятилетие составили 1,5 триллиона долларов. Кроме того, нужны были динамичные новые частные компании для замены устарелых государственных нефтяных и газовых гигантов, которые продолжали занимать доминирующее положение в экономике.

Однако на внутреннем экономическом фронте действует совершенно иной Путин — ответственный и крайне осторожный, сфокусированный только на сохранении стабильности и контролировании инфляции, (а не на стимулировании роста), а также на защите от давления со стороны иностранных государств.

В дальнейшем наследие г-на Путина будет зависеть от того, какая часть его личности одержит верх — истинный реформатор предыдущего десятилетия или внутренний автократ нынешнего десятилетия, проводящий агрессивную политику за границей и крайне осторожную политику внутри страны.

Нынешняя ментальность осажденной крепости уходит своими корнями в многочисленные финансовые кризисы, которая Россия испытала после крушения советского коммунизма в 1989 году. Целая череда кризисов отправила рубль в свободное падение, что привело к значительному сокращению реальных доходов и сделало почти невозможным для Кремля оплату внешних долгов. Когда в 2014 году обрушились цены на нефть и вновь возникла угроза повторения этого унизительного цикла, правительство г-на Путина сместило вовнутрь фокус своего внимания.

В то время как другие развивающиеся экономики пытались бороться с падением цен на нефть с помощью проведения реформ для привлечения нового иностранного капитала или искали выход из сложного положения за счет накопления новых долгов, Россия стала двигаться в противоположном направлении. Она ограничила расходы для снижения дефицита, а также погасила свои долги на сотни миллиардов долларов в иностранной валюте. Вместо снижения процентной ставки для стимулирования роста она подняла ставки для того, чтобы задушить инфляцию.

Но, к сожалению, за осторожность приходится платить свою цену. Затягивание поясов перед лицом экономического спада привело к появлению рецессии в течение всего 2016 года, а также к ограниченному восстановлению в 2017 году, когда экономический рост возобновился, но оказался слабым — всего 1,5%.

Г-н Путин столкнется со значительным давлением, добиваясь восстановления России в качестве великой державы — он открыто признал наличие такой цели, — если экономический рост будет сравним с брежневским периодом стагнации.

Россия быстро стареет. Ее население в трудоспособном возрасте сокращается со скоростью более 1% в год, и все меньше людей пополняют рабочую силу страны. Поэтому единственным средством, позволяющим добиться более быстрого экономического роста, является увеличение производительности труда на одного работающего, однако эти показатели пока стагнируют. Для увеличения производительности г-ну Путину нужно будет реформировать экономику, которая все еще ориентирована преимущественно на экспорт нефти, пшеницы и оружия. Помимо этого, для нее характерно уникальное сочетание семейного бизнеса и гигантских государственных компаний, что очень напоминает ситуацию в советский период.

В России в большей степени, чем в других крупных развивающихся экономиках, ощущается дефицит малых и средних предприятий — этот сектор часто является источником инноваций и предпринимательства, а также повышения производительности труда и увеличения количества рабочих мест.

Есть определенные основания для веры в то, что стагнирующая российская экономика заставит г-н Путина вернуться на путь проведения экономических реформ. В той же самой своей речи в этом месяце, в которой он сравнил российскую ракету с «метеоритом», г-н Путин произнес очень много правильных слов об экономике, и, вероятно, это было сделано по совету немногих его настроенных на проведение реформ советников. Он говорил о необходимости повышения темпов роста валового внутреннего продукта и производительности труда, о сокращении роли государства в экономике, о диверсификации экономики и избавлении от нефтяной зависимости, а также об увеличении количества малых и средних предприятий.

К сожалению, действия г-на Путина в последние годы, в отличие от его недавней речи, не свидетельствуют об изменении в его, по сути, феодальном взгляде на капитализм или в том, что касается отсутствия у него желания ослабить государственный контроль над экономикой — все это было им усвоено еще в университетские годы. В его кандидатской диссертации восхваляется государственная поддержка крупных конгломератов, способных «на равных конкурировать» с западными многонациональными компаниями. Оборонительный взгляд на экономику г-на Путина также отражает пожелания его избирателей, которые почти автоматически проголосовали за то, чтобы он остался у власти.

В определенной мере россияне поддерживают «решительные изменения», однако они хотят иметь большую защиту от глобальной конкуренции и инфляции, и, кроме того, они активно выступают против сокращения своих значительных пенсионных льгот. Даже представителей московской бизнес-элиты перед выборами больше волновал не вопрос исправления экономической политики — их беспокоило то, что недавно введенные Вашингтоном санкции против России за ее вмешательство в выборы лишь увеличат необходимость сокращения уязвимость России по отношению к глобальному давлению.

Так какую же сторону г-на Путина мы увидим во время его четвертого президентского срока? Очевидно, что лучшим результатом было бы возвращение к раннему Путину, к агрессивному реформатору, стремящемуся сделать Россию настоящей экономической державой. Можно говорить и о наличии давления, толкающего его в эту сторону. Однако совокупность фактов свидетельствует о том, что мы увидим в большей степени Путина недавнего периода — настроенного на оборону экономического менеджера внутри страны и агрессора за ее пределами.

Ручир Шарма — главный глобальный стратег компании Morgan Stanley Investment Management. Кроме того, он активно выступает в печати и является автором книги «Взлет и падение наций: Силы изменения в посткризисном мире» (The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World).