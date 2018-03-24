«Час Земли»: стоит ли гасить свет?

В субботу пройдет международная акция «Час Земли». В одно и то же время люди по всему миру добровольно отключат свет на 60 минут.

России акция проходит в десятый раз. В Москве свет погасят с 20:30 до 21:30. Отключат подсветку почти две тысячи зданий столицы. Свет погаснет в Парке Горького, Сокольниках, Лианозовском парке, парке «Фили», усадьбе Воронцово, погрузится во тьму Останкинская башня и деловой центр «Москва-Сити». Впервые в акции будет участвовать парк «Зарядье».

Правда, экологическая инициатива не по нраву энергетикам. В ней куда больше вреда, чем пользы, говорит инженер-технолог Сергей Уйманов:

— Это действо вредно для электростанций тем, что идет сброс нагрузки и набор нагрузки. Это резкие процессы, чего не должно быть для электростанций. Нужно все это делать плавно. Электростанцию отключить нельзя, можно только уменьшить или увеличить количество энергии, отбираемой от нее. Отключить совсем — это долгий и сложный процесс. Поэтому слова о том, что при отключении будет какая-то экономия, наверное, это пустоватые заявления. Поэтому нужно посчитать, во сколько обойдется сброс энергии, набор дополнительной мощности. Если это, скажем, гидроэлектрическая станция, то просто это будет вброс воды вхолостую. Если это ядерная, для них резкие и большие вбросы — это очень неуютное состояние, поэтому для них это нежелательно.

— Во время акции используются фонарики с батарейками, которые достаточно грязные с точки зрения экологии, либо аккумуляторы, но их заряжают от электричества, которое мы якобы экономим. С этим утверждением вы согласны?

— Это даже более затратная часть энергии. Чтобы зарядить аккумулятор, чтобы получить заряд от батарейки, чтобы сделать эту батарейку, опять же нужна электрическая энергия.

Впрочем, организаторы «Часа Земли» замечают, что смысл акции не в экономии электроэнергии. Временный отказ от электричества — чисто символический жест, который напоминает о необходимости разумного потребления природных ресурсов.

В этом году в России акция проходит спустя неделю после выборов президента под символичным лозунгом «Голосуй за природу».

На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества. В 2017-м к ней присоединились 22 миллиона россиян из 103 городов. В этом году, по прогнозам организаторов, в акции будут участвовать около 30 миллионов жителей России.