Музей Победы на Поклонной горе погасит подсветку в «Час Земли»

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Музей Победы 24 марта примет участие в международной акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). В субботу архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключат на час — с 20:30 до 21:30, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на отключение внешнего освещения, в этот день музей будет работать по обычному расписанию до 21:30 (кассы и вход посетителей до 21:00).

«Час Земли» — международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 г., она призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.