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Музей Победы на Поклонной горе погасит подсветку в «Час Земли»
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Музей Победы на Поклонной горе погасит подсветку в «Час Земли» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Музей Победы 24 марта примет участие в международной акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). В субботу архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключат на час — с 20:30 до 21:30, — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на отключение внешнего освещения, в этот день музей будет работать по обычному расписанию до 21:30 (кассы и вход посетителей до 21:00).
«Час Земли» — международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 г., она призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.
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