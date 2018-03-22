Каждой второй микрофинансовой организации предсказали уход с рынка

Сценарий по дальнейшему регулированию микрофинансовых организаций (МФО) ЦБ анонсировал в феврале. Регулятор представил три ключевых предложения: постепенное снижение максимальной суммы процентов по микрозайму (с трех объемов займа до полутора), ограничение ежедневной ставки до одного процента в день и внедрение спецпродукта по аналогии с займом «до зарплаты» — со сроком до 15 дней и объемом до 10 тысяч рублей без пролонгаций.

Во вторник тема последствий нововведений обсуждалась на совещании ЦБ с участниками рынка. По словам собеседника «РГ», знакомого с его итогами, дискуссию решено было продолжить до конца марта на экспертном совете Госдумы по небанковским кредитным организациям.

По мнению СРО «МиР», рынок может столкнуться с негативными последствиями нового регулирования. В аналитической справке к совещанию в ЦБ (есть у «РГ») СРО указывает, что снижение ставки, внедрение спецпродукта и ужесточение ограничений по максимальной сумме процентов не позволят МФО погашать обязательства перед кредиторами и инвесторами. В итоге рынок может сократиться более чем в два раза — с 2,2 тысячи МФО до примерно одной тысячи, говорится в справке. Директор СРО «МиР» Елена Стратьева называет эту цифру «критической». Уход грозит части оффлайн-МФО в силу более дорогой бизнес-модели и меньшей прибыльности по сравнению с онлайн-компаниями, а также всем МФО, занимающихся выдачей займов «до зарплаты», следует из документа. Кроме того, часть микрокредиторов может покинуть реестр МФО, но продолжить работу на «черном» рынке, опасаются в СРО. По мнению главного исполнительного директора МФК «Домашние деньги» Андрея Бахвалова , «черный» сегмент может увести большую часть клиентов у легального бизнеса.

В аналитической справке СРО «МиР» говорится о доработке мер, предлагаемых ЦБ, — в частности, рынок предлагает расширить переходный период для новых требований, увеличить сумму и срок займа в спецпродукте (15 тысяч рублей, 30 дней) и не отменять пролонгации.

В ЦБ не ответили на вопрос «РГ» об отношении к этим доводам и предложениям рынка. При этом в ЦБ сообщили, что предлагаемые им меры регулирования относятся в первую очередь к сдерживанию роста портфелей участников рынка, получающих прибыль за счет работы на предельных значениях полной стоимости кредита, злоупотребляющих пролонгациями и рефинансированием, не имеющих качественной экспертизы кредитных рисков. «Несмотря на то что такие компании работают в правовом поле, реализация их бизнес-моделей провоцирует рост неоправданной долговой нагрузки заемщиков», — отметили в ЦБ. Из ответа ЦБ следует, что в силу поэтапного введения регулирования (в течение двух лет) у МФО есть время для адаптации бизнес-моделей к новым условиям.

Теоретически она может предстоять многим МФО. Так, стресс-тест ЦБ в июне прошлого года показал, что при ежедневной ставке по займу в один процент менять бизнес-модель для выхода в прибыль придется 619 МФО — это 70 процентов портфеля займов «до зарплаты.