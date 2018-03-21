Участок в Зеленогорске под Петербургом продадут с торгов под апартаменты

МОСКВА , 21 мар — РИА Недвижимость. Российский аукционный дом (РАД) 25 мая проведет торги по продаже 23 гектаров под строительство апарт-отеля или коттеджного поселка в пригороде Санкт-Петербурга — Зеленогорске, говорится в сообщении РАД.

Адрес: Санкт-Петербург, Зеленогорск, Тихая улица, дом 3.

"В состав территории входит три земельных участка площадью 2,4, 4,8 и 15,7 гектара. На одном из участков расположено здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров, построенное в 2017 году", — отмечается в пресс-релизе.

Согласно ПЗЗ, участки относятся к зоне, где разрешено строительство объектов туризма, дачного фонда и санаторно-лечебных учреждений. Потенциальный инвестор может построить здесь апарт-отель площадью около 70 тысяч квадратных метров, уточняется в нем.

Аукцион пройдет по голландской схеме на понижение. Торг начнется с 1,45 миллиарда рублей. Минимальная цена — 900 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимают со 2 апреля по 23 мая, аукцион пройдет 25 мая, говорится в материалах на сайте РАД.