Майнинг-отели в России в 2018 году стали популярнее и подешевели

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За первые три месяца 2018 года число майнинг-отели в России выросло в шесть раз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса бесплатных объявлений «Юла».

Майнинг-отели — специально оборудованные помещения, в которых можно за плату размещать оборудование для майнинга криптовалют. По данным «Юлы», с января по март количество объявлений о сдаче таких помещений в аренду выросло в шесть раз. Спрос тоже растет: количество поисковых запросов по словам «майнинг-отель» за первые две недели марта выросло в 9,5 раз, «отель для майнинга» — в 4 раза, «дата центр для майнинга» — в 3,5 раза.

Тюмени. Несмотря на высокий спрос, майнинг-отели подешевели, выяснила «Юла». Если в январе средняя стоимость предложения составляла 3,75 тыс. рублей, то в марте она составила уже 2,55 тыс. рублей в месяц. Оказалось, что дешевле всего обойдется аренда помещения для майнинга в Уфе и Иванове, а дороже всего — в Челябинске

Больше всего объявлений можно найти в Москве Санкт-Петербурге , Челябинске и Нижнем Новгороде. Меньше всего — в Уфе, Тюмени, Самаре , Ростове-на-Дону, Орске Новосибирске , Кирове, Иркутске и в Иванове.

По словам директора компании Enigma, соучредителя криптовалютного фонда ICG Игоря Зартдинова, услуга действительно становится все более популярной. Майнинговые фермы нельзя держать в обычных квартирах из-за габаритов, высокого потребления электроэнергии, большой теплоотдачи и значительного уровня шума, объяснил он. При этом спрос на гаражи и контейнеры среди майнеров снижается, поскольку для дорогостоящего оборудования такие помещения не подходят, говорит он.

игорь зартдинов

директор Enigma

«Помещение должно быть хорошо вентилируемым, чтобы оборудование не перегревалось. Оно должно быть сухим, иметь стабильно работающий канал электроэнергии, быть защищено от возгорания».

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