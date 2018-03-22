За месяц существенных изменений на рынке вторичного жилья в Южнопортовом не произошло

Цены на квартиры вторичного рынка в Южнопортовом районе за месяц уменьшились всего на 0,3%, что не оказало существенного влияния на ситуацию на рынке недвижимости.

— Средняя стоимость квадратного метра в районе Южнопортовый на данный момент составляет 158 734 рублей. Это на 0,3% процентов ниже, чем в январе, — отметил источник в одном из агентстве, занимающихся аналитикой в области цен на жилье.

Самым «бюджетным» районом по стоимости квартир в ЮВАО стал район Выхино-Жулебино (116 617 рублей за квадратный метр), а районом с самыми дорогими квартирами снова признан Нижегородский — 180 699 рублей за квадратный метр. (ск)