RAEX понизило рейтинг банка «Аспект» до «ruВ-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Аспект» до уровня «ruB-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Изменение рейтинга, прежде всего, обусловлено ухудшением конкурентных позиций банка на фоне снижения операционной эффективности деятельности (за 2017 год ROE по прибыли после налогообложения без учета СПОД составила минус 8%; ROA — минус 3,3%). Кроме того, давление на уровень рейтинга оказало ухудшение качества кредитного портфеля банка (за период с 1 января 2017 года по 1 февраля 2018 года доля ссуд III-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле выросла на 10,4 процентного пункта и составила 53,3%; доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле — на 6,4 процентного пункта до 17,1%)», — говорится в релизе.

«Негативный» прогноз по рейтингу обуславливают сохраняющиеся продолжительное время повышенные риски регулятивного воздействия. По мнению аналитиков, позитивно влияют на рейтинг приемлемый уровень достаточности собственного капитала (Н1.0=17%; Н1.1=Н1.2=14,9% на 1 февраля 2018-го) и его устойчивость к реализации кредитных рисков (на 1 февраля 2018-го запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 49% остатка ссудной и приравненной к ней задолженности без сокращения активов под риском).

Помимо этого, положительное влияние на рейтинг банка «Аспект» оказывает приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг на балансе финучреждения, что обеспечивает доступ к источникам дополнительной ликвидности в случае необходимости, заключили в RAEX.