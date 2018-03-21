Казначейство с мая перейдет к репо по рыночной плавающей ставке

" [Планируется перейти к] репо по рыночной плавающей ставке с мая. Мы будем стараться максимально удлинять сроки размещения — 7, 10, 30 дней", — уточнил Артюхин.

Он подчеркнул, что задача Казначейства — расширить использование рыночных инструментов.

Артюхин отметил, что в настоящее время огромный объем временно свободных средств федерального бюджета не размещается, так как депозиты без обеспечения, которые использует Казначейство, предоставляются ограниченному кругу банков (привлечение таких депозитов не требует от банков передачи в качестве залога ценных бумаг или других активов — прим. ТАСС).

"Как только мы получим новый инструмент, есть основания полагать, что даже регулирование со стороны Центрального банка может быть минимизировано. Сейчас объем размещения, сроки размещения, процентная ставка по всем нашим инструментам фактически рекомендуется Центральным банком. Дальше мы будем просить пересмотреть такой подход по рыночным инструментам, и в свободном плавании эти инструменты использовать", — пояснил глава Казначейства.

Так же в этом году Казначейство начнет проводить операции «валютный своп». По словам Артюхина, уже готово правительственное постановление, технологическая подготовка отрабатывается вместе с биржей. «По внутренней дорожной карте мы планировали начать с лета, с июля, но возможны уточнения», — сказал он.

Запустить этот инструмент планируется, так как на валютном счете Казначейства поддерживается достаточно серьезный объем средств, в основном в долларах, а валютные депозиты не пользуются особым спросом на рынке. Валютные свопы заставят эти деньги работать, пояснил Артюхин.

Технология уже проработана Казначейством и согласована с ЦБ. В рамках этого инструмента деньги также размещаются на банковских депозитах, но залогом выступает иностранная валюта.