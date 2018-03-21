2 200-километровый «платник» свяжет Европу и Китай

России началось строительство первой частной автодороги, которая свяжет Западную Европу и Китай . Трасса пройдёт по территории Оренбургской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Смоленской областей и будет полностью платной.

По данным газеты «Ведомости», трасса «Меридиан», строительство которой ведёт одноимённая компания, будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с 4-полосным движением, а её строительство будет завершено к 2020 году. Проект трансконтинентальной дороги стартовал в Китае, и будет также проходить через Казахстан Беларусь . Стоимость проезда по ней для перевозчиков из стран, не входящих в ЕАЭС , составит 70 евроцентов.

Чем «липучка» лучше шипованной резины.

Новая дорога позволит существенно сократить время доставки грузов из центрального Китая в Западную Европу: в общей сложности на это будет тратиться в среднем 11 дней против 80 дней при доставке по морю через Суэцкий канал. Сумма затрат на российскую часть проекта составит порядка 594 млрд рублей (10,4 млрд долларов по текущему курсу). На данный момент земельные участки, по которым пройдёт «платник», примерно на 80% изъяты и выкуплены. Плотность транспортного потока, на который рассчитывают инвесторы — 5 тысяч машин в сутки в первый год, 15 тысяч — плановая пропускная способность, максимальная — 40 тысяч машин в сутки. Автострада пройдёт вдали от населённых пунктов, поскольку ориентирована, прежде всего, на грузовые перевозки, при этом она будет иметь пересечения с уже существующими крупными российскими дорогами.

ООО «Меридиан», которое занимается возведением трассы, было зарегистрировано в 2013 г. Его совладельцами являются председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов Роман Нестеренко . Рязанов в настоящее время также является членом совета директоров РЖД

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