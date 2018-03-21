Лидеры стран G20 заявили о создании рекомендаций по регулированию криптовалют

Мировые лидеры на саммите G20 в Буэнос-Айресе настаивают на необходимости разработать предложения по регулированию криптовалют к июлю 2018 года, говорится в официальном сообщении оргкомитета G20. В документе цитируются слова Федерико Штурценеггера, главы Центрального банка Аргентины.

В опубликованном сообщении игнорируется понятие криптовалют. Мировые лидеры больше предпочитают называть этот инструмент словом «криптоактивы», тем самым подчеркивая, что цифровые деньги рассматриваются ими как имущество, но не как валюта. Однако документом признается новизна технологии, потенциал для расширения границ мировой финансовой системы и экономики. Стоит заметить, что с этим утверждением согласны не все политики. Так, президент Центрального банка Бразилии Ilan Goldfajn отмечает, что криптовалюты не будут регулироваться в его стране.

О том, почему интерес к криптоэкономике не угасает, размышляет наш колумнист Сергей Габов.

фото: G20 Argentina / Flickr