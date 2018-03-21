Помещение для малого бизнеса в Конькове выставили на торги

Москва разыграет 79 нежилых объектов, доступных для аренды по специальной фиксированной ставке. Воспользоваться предложением могут только представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

Выставлен на торги и объект, расположенный в районе Коньково по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 40, корпус 1. Площадь помещения — 488 700,00 рублей. Торги состоятся 10 мая 2018 года в 13:00. Заявки на участие принимаются с 17 марта 2018 года по 4 мая 2018 года до 15:00. Ознакомиться с лотовой документацией и паспортом объекта можно здесь.