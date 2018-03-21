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Помещение для малого бизнеса в Конькове выставили на торги
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Помещение для малого бизнеса в Конькове выставили на торги 

Управа района Коньково 3 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Москва разыграет 79 нежилых объектов, доступных для аренды по специальной фиксированной ставке. Воспользоваться предложением могут только представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Выставлен на торги и объект, расположенный в районе Коньково по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 40, корпус 1. Площадь помещения — 488 700,00 рублей. Торги состоятся 10 мая 2018 года в 13:00. Заявки на участие принимаются с 17 марта 2018 года по 4 мая 2018 года до 15:00. Ознакомиться с лотовой документацией и паспортом объекта можно здесь.
Примечательно, что лоты по специальной цене стали самыми популярными на городских аукционах в прошлом году. Тенденция эта сохраняется и в нынешнем. К слову, выставленные на торги лоты не последние в этом году. «Всего до конца 2018 года на торгах планируется реализовать около 300 объектов аренды для субъектов малого предпринимательства (СМП)», — отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
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