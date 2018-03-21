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Рассчитан новый прожиточный минимум для столицы
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Рассчитан новый прожиточный минимум для столицы 

Время бухгалтера 43 минуты назад
Правительство Москвы рассчитало, что величина прожиточного минимума в IV кв. 2017 года составила:
— в расчете на душу населения — 15397 рублей;
— для трудоспособного — 17560 рублей;
— для ребенка — 13300 рублей;
— для пенсионера — 10929 рублей.
При этом пока столичные власти не рассчитают прожиточный минимум за I квартал 2018 года, для расчета социальных выплат, которые от него зависят, нужно брать прожиточный минимум за II квартал 2017 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 13.03.2018 № 176-ПП  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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