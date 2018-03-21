Рассчитан новый прожиточный минимум для столицы

Правительство Москвы рассчитало, что величина прожиточного минимума в IV кв. 2017 года составила:

— в расчете на душу населения — 15397 рублей;

— для трудоспособного — 17560 рублей;

— для ребенка — 13300 рублей;

— для пенсионера — 10929 рублей.

При этом пока столичные власти не рассчитают прожиточный минимум за I квартал 2018 года, для расчета социальных выплат, которые от него зависят, нужно брать прожиточный минимум за II квартал 2017 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 13.03.2018 № 176-ПП Документ включен в СПС «Консультант Плюс»