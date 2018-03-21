Ещё
Объект для малого бизнеса на Миклухо-Маклая выставили на торги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Объект для малого бизнеса на Миклухо-Маклая выставили на торги 

Коньково 40 минут назад
Фото: Коньково
Столичные власти выставили на торги помещение для малого бизнеса на улице Миклухо-Маклая.
Объект площадью 108,60 кв. метров располагается на цокальном этаже жилого дома по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 40, корпус 1. Назначение объекта — свободное.
Начальная стоимость лота составляет 488 700,00 рублей. Торги состоятся 10 мая 2018 года в 13:00. Заявки на участие принимаются с 17 марта 2018 года по 4 мая 2018 года до 15:00. Найти лотовую документацию и паспорт объекта можно здесь.
Департамент Москвы по конкурентной политике всего разыграет 79 нежилых объектов, доступный для аренды по специальной ставке. Воспользоваться предложением могут только представители малого и среднего бизнеса.
Выставленные на торги лоты не последние в этом году. «Всего до конца 2018 года на торгах планируется реализовать около 300 объектов аренды для субъектов малого предпринимательства (СМП)», — отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Коньково: последние новости
Воронцовский парк поддержит акцию «Час Земли» На проезде в НИИ ВК имени Карцева запретили остановку транспорта В ИБХ РАН обсудили внедрение новых агробиотехнологий в практику сельского хозяйства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ212
Путин занялся «списком Собчак»69
Россия закрыла границу для грузов с Украины145
Пенсии россиян будут считать по-новому146
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение