Объект для малого бизнеса на Миклухо-Маклая выставили на торги

Столичные власти выставили на торги помещение для малого бизнеса на улице Миклухо-Маклая.

Объект площадью 108,60 кв. метров располагается на цокальном этаже жилого дома по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 40, корпус 1. Назначение объекта — свободное.

Начальная стоимость лота составляет 488 700,00 рублей. Торги состоятся 10 мая 2018 года в 13:00. Заявки на участие принимаются с 17 марта 2018 года по 4 мая 2018 года до 15:00. Найти лотовую документацию и паспорт объекта можно здесь.

Департамент Москвы по конкурентной политике всего разыграет 79 нежилых объектов, доступный для аренды по специальной ставке. Воспользоваться предложением могут только представители малого и среднего бизнеса.