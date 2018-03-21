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24 марта жители Ярославской области могут принять участие в акции «Час Земли»
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24 марта жители Ярославской области могут принять участие в акции «Час Земли» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 46 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
24 марта с 20.30 до 21.30 жители региона смогут принять участие в международной акции «Час Земли», которая проводится в этом году в 11-й раз. Ее инициатор — Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF), который призывает жителей всех стран выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников во всем мире.
«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в которой принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из 184 стран и почти 7 тысяч городов.
— «Час Земли» — акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — В нашем регионе акция проводится при поддержке органов исполнительной власти. Вместе с организациями, учреждениями, магазинами к «Часу Земли» в этом году планируют присоединиться Ярославский художественный музей, музей-заповедник, филармония, Концертно-зрелищный центр, планетарий и ТЮЗ. Любой житель может принять участие в акции, выключив свет на один час.
В России «Час Земли» проводится с 2009 года, в нем принимают участие более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий. В 2017 году в акции, инициированной в нашей стране Минприроды России, приняли участие более 150 городов.
Первый «Час Земли» организовал в 2007 году WWF Австралии. Акция имела огромный успех: в ней приняли участие более 2 миллионов человек. Уже на следующий год к «Часу Земли» присоединились 35 стран мира. В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме, моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и многих других достопримечательностей. В дальнейшем ежегодно к акции присоединялись новые страны, и все больше людей своим участием показывали неравнодушие к будущему планеты.
В 2009 году WWF впервые официально провел акцию в России, однако и ранее в нашей стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к «Часу Земли» присоединились более 70 городов России.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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