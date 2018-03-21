Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,75%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов и инвестиций, недвижимости и транспорта.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General поднялся на 0,75%, индекс ADX General вырос на 0,91%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Drake&scull (DU:DSI), которые подорожали на 0,050 п. (2,82%), закрывшись на отметке в 1,820. Котировки Emaar properti (DU:EMAR) выросли на 0,130 п. (2,19%), завершив торги на уровне 6,070. Бумаги Emaar Development PJSC (DU:EMAARDEV) выросли в цене на 0,110 п. (2,06%), закрывшись на отметке 5,460.

Лидерами падения стали акции Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT), цена которых упала на 0,070 п. (5,15%), завершив сессию на отметке 1,290. Акции Takaful house (DU:DTKF) поднялись на 0,016 п. (2,26%), закрывшись на уровне 0,691, а Gulf navigatio (DU:GNAV) снизились в цене на 0,010 п. (0,96%) и завершили торги на отметке 1,030.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции National Takaful Co PJSC (AD:WATA), которые подорожали на 8,33% до отметки 0,52, Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые набрали 5,88%, закрывшись на уровне 0,720, а также акции Aldar Properti (AD:ALDR), которые повысились на 2,78%, завершив сессию на отметке 2,220.

Лидерами падения стали акции Rak Cmt&Cons (AD:RAKC), которые снизились в цене на 9,62%, закрывшись на отметке 0,940. Акции компании Agthia Group (AD:AGTH) потеряли 3,15% и завершили сессию на уровне 4,30. Котировки Emirates Ins C (AD:EIC) снизились в цене на 2,78% до отметки 7,00.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 5 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 12 компаний подешевели, 7 выросли, a 8 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,12%, или 0,71, достигнув отметки $64,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,23%, или 0,83, до $68,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,26%, или 3,40, до отметки $1.315,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,29%, достигнув отметки 4,5090.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 89,76.