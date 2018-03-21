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В «Час земли» выключат подсветку 1,9 тысячи московских зданий
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В «Час земли» выключат подсветку 1,9 тысячи московских зданий 

Вестник района Гагаринский 44 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Масштаб международной акции «Час земли» продемонстрирует для москвичей в этом году парк «Зарядье». Он станет основной площадкой акции, которая пройдет 24 марта.
В целях заботы об экологии планеты с 20:30 до 21:30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 1,9 тысячи зданий, рекламных конструкций, мостов и других объектов. Перечень всех точек, где отключат электроэнергию, можно найти на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Столица принимает участие в акции с 2009 года, в этом году свет на час столичные жители отключат в десятый раз. Отметим, что с каждым годом количество желающих присоединиться к акции растет. Так, в 2013-м подсветку отключили в Кремля и еще более чем в 100 зданиях. В 2016 году в акции приняло участие уже 1,5 тысячи зданий, благодаря чему нагрузка на энергосистему Москвы снизилась на 241 мегаватт, сообщает сайт мэра Москвы.
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