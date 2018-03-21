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Квартиры в Молжаниновском снижаются в цене
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Квартиры в Молжаниновском снижаются в цене 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Квартиры и частные жилые дома в черте Молжаниновского района в настоящее время дешевеют на 0,2 процента в месяц. Об этом свидетельствует аналитический паспорт района, подготовленный аналитиками агентства «Индикаторы рынка недвижимости».
В данный момент средняя цена квадратного метра жилья в Молжаниновском составляет 157 388 рублей, что на 4,8 процента ниже среднегородских показателей. Через три месяца, к середине июня, этот показатель может упасть до 156 709 рублей.
Эксперты также отмечают, что цены на недвижимость в черте Молжаниновского схожа с расценками в районах метро «Войковская», «Коломенская» и «Строгино». (ак)
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