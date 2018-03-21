Квартиры в Молжаниновском снижаются в цене

Квартиры и частные жилые дома в черте Молжаниновского района в настоящее время дешевеют на 0,2 процента в месяц. Об этом свидетельствует аналитический паспорт района, подготовленный аналитиками агентства «Индикаторы рынка недвижимости».

В данный момент средняя цена квадратного метра жилья в Молжаниновском составляет 157 388 рублей, что на 4,8 процента ниже среднегородских показателей. Через три месяца, к середине июня, этот показатель может упасть до 156 709 рублей.

Эксперты также отмечают, что цены на недвижимость в черте Молжаниновского схожа с расценками в районах метро «Войковская», «Коломенская» и «Строгино». (ак)