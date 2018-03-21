Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Realty, S&P BSE Capital Goods и S&P BSE Teck.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 поднялся на 0,31%, индекс BSE Sensex 30 поднялся на 0,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Bharti Airtel (NS:BRTI), которые подорожали на 17,80 п. (4,45%), закрывшись на отметке в 418,20. Котировки Bajaj Finance Ltd (NS:BJFN) выросли на 47,25 п. (2,85%), завершив торги на уровне 1.704,55. Бумаги NTPC Ltd (NS:NTPC) выросли в цене на 3,60 п. (2,16%), закрывшись на отметке 170,35.

Лидерами падения стали акции Tata Steel Ltd (NS:TISC), цена которых упала на 10,75 п. (1,81%), завершив сессию на отметке 582,25. Акции Adani Port and Special Economic Zone Ltd (NS:APSE) поднялись на 6,00 п. (1,62%), закрывшись на уровне 363,70, а Bosch (NS:BOSH) снизились в цене на 314,75 п. (1,76%) и завершили торги на отметке 17.585,65.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI), которые подорожали на 4,39% до отметки 417,70, NTPC Ltd (BO:NTPC), которые набрали 2,11%, закрывшись на уровне 169,60, а также акции Larsen&Toubro Ltd (BO:LART), которые повысились на 1,14%, завершив сессию на отметке 1.308,40.

Лидерами падения стали акции Tata Steel Ltd (BO:TISC), которые снизились в цене на 1,85%, закрывшись на отметке 582,35. Акции компании Tata Motors Ltd (BO:TAMO) потеряли 1,58% и завершили сессию на уровне 333,90. Котировки Adani Port and Special Economic Zone Ltd (BO:APSE) снизились в цене на 1,44% до отметки 363,90.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (828) превысило количество закрывшихся в плюсе (749), а котировки 63 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1379 компаний подешевели, 1239 выросли, a 151 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Tata Motors Ltd (BO:TAMO) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 1,58%, 5,35 п., и завершили торги на отметке 333,90.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 3,20% до отметки 15.1075.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,26%, или 3,40, достигнув отметки $1.315,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,94%, или 0,60, до $64,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,99%, или 0,67, до отметки $68,09 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR снизилась на 0,08% до 65,195, а котировки EUR/INR повысились на 0,27%, достигнув отметки 80,0524.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 89,76.