Рынок акций Индии закрылся падением, Nifty 50 снизился на 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P BSE Realty, S&P BSE Capital Goods и S&P BSE Teck.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 подешевел на 0,40%, индекс BSE Sensex 30 опустился на 0,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Vedanta Ltd (NS:VDAN), которые подорожали на 4,70 п. (1,64%), закрывшись на отметке в 291,80. Котировки Oil&Natural Gas Corporation (NS:ONGC) выросли на 3,45 п. (1,97%), завершив торги на уровне 178,90. Бумаги Tata Motors Ltd (NS:TAMO) выросли в цене на 4,25 п. (1,27%), закрывшись на отметке 338,20.

Лидерами падения стали акции Bharat Petroleum (NS:BPCL), цена которых упала на 16,65 п. (3,87%), завершив сессию на отметке 414,70. Акции Hindustan Petroleum (NS:HPCL) поднялись на 10,65 п. (3,01%), закрывшись на уровне 342,85, а State Bank of India (NS:SBI) снизились в цене на 6,50 п. (2,62%) и завершили торги на отметке 241,55.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Oil&Natural Gas Corporation (BO:ONGC), которые подорожали на 2,45% до отметки 179,75, IndusInd Bank (BO:INBK), которые набрали 1,41%, закрывшись на уровне 1.756,00, а также акции Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые повысились на 1,29%, завершив сессию на отметке 338,20.

Лидерами падения стали акции State Bank of India (BO:SBI), которые снизились в цене на 2,46%, закрывшись на отметке 241,60. Акции компании Wipro Ltd (BO:WIPR) потеряли 2,32% и завершили сессию на уровне 288,70. Котировки Mahindra&Mahindra (BO:MAHM) снизились в цене на 2,14% до отметки 729,80.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (1285) превысило количество закрывшихся в плюсе (330), а котировки 33 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1961 компаний подешевели, 684 выросли, a 128 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций State Bank of India (NS:SBI) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,62%, 6,50 п., и завершили торги на отметке 241,55. Котировки акций State Bank of India (BO:SBI) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,46%, 6,10 п., и завершили торги на отметке 241,60.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 0,93% до отметки 15.2475.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,66%, или 8,70, достигнув отметки $1.330,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,43%, или 0,28, до $64,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,56%, или 0,39, до отметки $69,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,08% до 65,128, а котировки EUR/INR упали на 0,21%, достигнув отметки 80,2505.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 89,30.