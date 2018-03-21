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Ставка операторов свыше 800 руб. /сутки является критической для участников рынка перевозок
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Ставка операторов свыше 800 руб. /сутки является критической для участников рынка перевозок 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Значительная часть участников транспортного рынка называет критической для экономики перевозок ставку операторов свыше 800 руб. /сутки. Об этом свидетельствуют итоги анкетирования, проведенного ИПЕМ совместно с MAXConference в ходе конференции «Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов». В опросе приняли участие более половины делегатов конференции. Участники анкетирования распределились следующим образом: 35% составили представители логистических компаний, 26% — операторов грузовых вагонов, по 18% — у грузоотправителей и экспертного сообщества, 3% — представители ОАО «РЖД». Также 55% указали, что в работе используют вагоны сторонних операторов, а 45% участников — собственный парк вагонов.
Как показали результаты исследования, для половины участников опроса ставка за услуги операторов свыше 800 руб. /сутки является критичной. При этом рост ставок с начала года отмечает также половина участников. Относительно взаимодействия с операторами 81% респондентов отметили, что контрактовка включает долгосрочные договоры, при этом 30% указали, что обязательства по существующим таким договорам не выполняются. Также 35% участников опроса отметили проблему дефицита подвижного состава (в первую очередь газовых цистерн). Относительно инновационных вагонов (нагрузка 25 т/с и выше) 68% опрошенных указали, что у них нет потребности в таком подвижном составе. Дополнительно 58% участников прогнозируют рост объема перевозки всех грузов железнодорожным транспортом в 2018 году на уровне 0,9%, при этом 72% считают, что произойдет снижение перевозки нефтяных грузов на 2,3%. Презентация результатов опроса доступна по ссылке http://ipem.ru/files/files/research/20180320_prezentaciya_rezultaty_anketirovaniya.pdf
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