Песков не располагает информацией, помогает ли РФ Венесуэле в разработке криптовалюты

"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет. Я не знаю, что является источником этой информации, и так же я не знаю, насколько она соответствует действительности", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о том, что российские ИТ-специалисты якобы принимают участие в запуске петро.

Петро — собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, ее курс привязан к стоимости добываемой в стране нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести петро на 735 млн долларов. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также за услуги в сфере туризма.