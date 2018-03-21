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Песков не располагает информацией, помогает ли РФ Венесуэле в разработке криптовалюты
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Песков не располагает информацией, помогает ли РФ Венесуэле в разработке криптовалюты 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно по вопросу о том, оказывает ли российская сторона содействие Венесуэле в разработке криптовалюты петро.
"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет. Я не знаю, что является источником этой информации, и так же я не знаю, насколько она соответствует действительности", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о том, что российские ИТ-специалисты якобы принимают участие в запуске петро.
Петро — собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, ее курс привязан к стоимости добываемой в стране нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести петро на 735 млн долларов. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также за услуги в сфере туризма.
Ранее посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил ТАСС, что Россия и Венесуэла планируют провести консультации по вопросу работы петро.
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