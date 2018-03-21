Почему США так и не восстановились после 2008 года?

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика» Итоговым показателем личной экономической уверенности является готовность продолжить свой род. В нижеприведенной таблице отражена динамика ежегодных рождений в США с 1910 по 2017 год.

Согласно оценкам, в 2017 году было зафиксировано 3,84 млн рождений, что почти на 100 тыс. меньше, чем в 2016 году. Показатели 2017 года также почти на полмиллиона меньше, чем показатели на пике эпохи бэби-бума в конце 1950-х годов, а также ниже показателя второго пика в середине 2000-х годов. Показатель за 2017 год также почти на 600 тыс. ниже показателей переписи, представленных в 2000 и 2008 годах. Нижеприведенный график показывает ежегодный уровень рождений по сравнению с общей численностью населения США… несмотря на то, что с 1957 года население выросло почти вдвое, в США в 2017 году было на 11% меньше детей, чем в 1957 году или в 2007 году.

Чтобы рассмотреть вопрос более детально, ниже приведен график, на котором отражены показатели населения США детородного возраста (возраст от 15 до 45 лет). Красные столбцы — это ежегодные изменения, а синяя линия — это общее население от 15 до 45 лет. Рост когорты населения детородного возраста, представленной «бэби-бумерами» слева, затмевает рост «миллениалов» справа. Разумеется, на относительной основе (%) уровень рождений среди миллениалов составляет менее трети ежегодного роста, предлагаемого бэби-бумерами и высокий уровень образования на фоне задолженности и низкого качества трудоустройства и т. д., означают, что качество роста, который они представляют, даже ниже, чем указывают показатели.

Согласно последним исследованиям о миллениалах, их предполагаемый «рост» никогда не был органическим (поскольку количество рождений по существу никогда не превышало то, которое было отмечено в период «бэби-бумеров»), и вместо этого почти полностью зависело от показателей высоких темпов иммиграции, той же иммиграции, которая резко замедлилась с начала 2000-х годов. На графике ниже показаны источники роста населения от 15 до 64 лет (снижение показателей рождений по сравнению с показателями иммиграции… среднегодовой показатель за 5-летние периоды) с 1970 года. Учитывая все это, есть высокая вероятность того, что показатели миллениалов значительно сократят оценки.

Рождаемость продолжает падать с 2007 года (столбцы на графике ниже), оценки переписи рождаемости продолжают падать (строки ниже отражают выборочные результаты переписи с 2000 по 2017 гг.). Согласно оценкам переписи за 2000 и 2008 гг., количество ежегодных рождений должно достигнуть 5,7 млн к 2050 году (и продолжит рост после этого). Однако после переписи населения США за 2010 год Бюро переписи населения начало резко сокращать свои нынешние и будущие оценки роста. Тем не менее, каждое сокращение было слишком оптимистичным. Общая рождаемость продолжает, вопреки ожиданиям аналитиков, падать. Поэтому, если необходимо строить максимально реалистичные прогнозы, нужны гораздо более низкие показатели. Можно взять более реалистичные усредненные оценки (синяя линия), основанные на текущих изменениях показателей населения детородного возраста и текущих тенденциях. Даже иммигранты быстро адаптируются к более низким показателям рождаемости. Проще говоря, условия для формирования семьи и воспитания детей ухудшаются. Так почему продолжает падать уровень рождаемости и общая численность рождений среди растущего населения и рекордного уровня богатства?В нижеприведенной таблице показан быстро падающий коэффициент рождаемости в США по сравнению с рекордным показателем чистой стоимости домохозяйств. Во время предыдущих пиков показателей чистой стоимости домохозяйств был отмечен соответствующий рост в коэффициенте рождаемости, но не в этот раз.

К сожалению, начиная с 2007 года, почти все выгоды от этого рекордного уровня благосостояния получала лишь часть американцев. Программы федерального правительства и ФРС помогли владельцам активов, в то же время ударили по рабочему классу на фоне быстро растущей стоимости жизни (рекордный уровень арендной платы в % от дохода, рекордный уровень страхования, расходы на высшее образование, сокращение пенсий и т. д.) и отсутствия более высокой заработной платы, которая позволяла бы заплатить за это. Похоже, что возможности нынешнего и будущего поколений приносятся в жертву, чтобы поддерживать группу избранных здесь и сейчас. В нижеприведенной таблице подробно описывается рост чистой стоимости домохозяйств по уровням доходов с 2007 по 2016 гг. Те, у кого есть значительные активы, увеличили благосостояние еще больше.

Если продолжать нынешнюю политику, это еще сильнее обогатит сокращающееся меньшинство и еще больше ударит по населению детородного возраста. Это выведет уровень рождаемости на отрицательную территорию.

Неправильное поведение ФРС по существу спасает пожилого пациента за счет жизни молодого пациента. Экономическая система, которая приводит к тому, что население детородного возраста неспособно и/или не желает продолжить род, остро нуждается в пересмотре и перестройке.