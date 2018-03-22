Акцию по проверке легких проведут в больнице на Шкулева

К московской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, подключилась городская клиническая больница имени Демихова, расположенная на улице Шкулева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы «В клинической больнице имени Демихова 24 и 31 марта будут организованы бесплатные флюорографические обследования населения старше 18 лет. Жители при необходимости смогут пройти консультацию врачей-фтизиатров», — уточняется в источнике. Добавим, что клиническая больница имени Демихова находится по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 7. (мю)