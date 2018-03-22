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Акцию по проверке легких проведут в больнице на Шкулева
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Акцию по проверке легких проведут в больнице на Шкулева 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
К московской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, подключилась городская клиническая больница имени Демихова, расположенная на улице Шкулева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы.
«В клинической больнице имени Демихова 24 и 31 марта будут организованы бесплатные флюорографические обследования населения старше 18 лет. Жители при необходимости смогут пройти консультацию врачей-фтизиатров», — уточняется в источнике.
Добавим, что клиническая больница имени Демихова находится по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 7. (мю)
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