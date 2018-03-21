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24 марта Музей Победы примет участие в акции «Час Земли»
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24 марта Музей Победы примет участие в акции «Час Земли» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Музей Победы 24 марта примет участие в международной акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). В субботу архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключат на час: с 20:30 до 21:30.
Несмотря на отключение внешнего освещения, в субботу музей будет работать по обычному расписанию до 21:30. Кассы и вход для посетителей открыты до 21:00.
В этом году международный «Час Земли» проводится уже в 11-й раз. Акция, направленная на популяризацию бережного отношения к природным ресурсам, начнется по всему миру в 20:30 по местному времени.
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