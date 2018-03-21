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Велопробеги пройдут в городах РФ в «Час Земли»
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Велопробеги пройдут в городах РФ в «Час Земли» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Велосветлячки» — всероссийская велосипедная акция, проводимая в поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час Земли». Велосипед — это экологический вид транспорта, и для того чтобы это было ярко и красиво, организаторы призывают велосипедистов украшать себя и свои велосипеды огоньками и фонариками. Становясь максимально ярким и заметным, велосипедист еще и повышает свою безопасность на дороге", — говорится в сообщении.
Благодаря активному участию региональных велоактивистов акция является крупнейшей по ряду показателей, прежде всего по количеству городов-участников. Ежегодно она проходит во многих городах по всей России, от Калининграда до Владивостока. В настоящее время идет регистрация организаторов акций на сайте велодвижения.
"Стоит отметить, что низкая температура (а в большинстве городов в это время она не превышает ноля, а, например, в Якутске составит минус 20) никогда не останавливала велосветлячков. Тем не менее организаторы настоятельно рекомендуют велосипедистам-участникам одеваться по погоде и при необходимости использовать зимнюю резину", — отмечают организаторы.
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.
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