Рост заработной платы в Великобритании ускорился

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика». Заработная плата в Великобритании растет самыми быстрыми темпами с конца 2016 года. Данные указывают на то, что давление на реальные доходы потребителей ослабевает, пишет Bloomberg

Фото: EPA/ANDY RAIN

Рост базовой заработной платы ускорился до 2,6% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Уровень занятости вернулся к рекордно высоким показателям. Уровень безработицы снизился до 4,3%, что соответствует минимуму с 1975 года, по сравнению с 4,4% в октябре-декабре 2017 года. Количество работающих британцев в ноябре-январе выросло сильнее, чем ожидалось, — на 168 тыс. до рекордных 32,2 млнЧисло безработных в ноябре-январе увеличилось на 24 тыс. до 1,45 млн человек. Вместе с тем уровень участия в рабочей силы вырос до рекордно высокой отметки. Количество людей, не работающих и не ищущих работу, сократилось на 136 тыс., максимальными темпами с 2012 года. Ускорение роста заработной платы станет хорошим сигналом для домохозяйств. Ослабление фунта стерлингов после референдума о Brexit 2016 года привело к ускорению инфляции. На фоне снижения реальных доходов потребительские расходы находились под давлением. Рост базовой заработной платы за последние три месяца был наиболее быстрым в частном секторе (+2,7%). Только в феврале общая заработная плата выросла на 2,8% в годовом исчислении.