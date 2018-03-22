Эдвард Сноуден: «Биткоин не вечен»

Бывший работник АНБ Эдвард Сноуден рассказал, об основном, по его мнению, недостатке криптовалюты биткоин. Этим недостатком является отнюдь не ограничение скорости транзакций, а их открытость

Сноуден периодически выступает публично в формате видеосвязи, и это заявление он сделал на конференции Blockstack в Берлине.

«Биткоин не будет существовать вечно. И для этого у него два основных недостатка: ограничение скорости транзакции и публичная система учета операций» — сказал бывший разведчик. — «Это просто несовместимо с наличием прочного механизма торговли. Вы не можете пожизненно хранить всю историю покупок каждого человека».

Он пояснил, что существующий механизм биткоина — блокчейн сохраняет данные практически о всех проведенных покупках.

«Когда мы говорим о том, какие криптовалюты мне интересны, я уже говорил об этом раньше и скажу еще раз, для меня сейчас самый интересный проект это zcash. — рассказал о своих предпочтениях Сноуден, — Его свойства конфиденциальности действительно уникальны. Но мы видим, что появляется все больше и больше подобных проектов и я думаю, что это неплохо».

Кроме того, из-за фиксации данных о транзакциях многие правительства могут объявить эту технологию вне закона. Кроме того, Сноуден рассказал, что сейчас США использует мощности не только для слежки за историей транзакций, но и даже за отдельными пользователями.

Не остался без внимания и запущенный недавно криптовалютный проект Венесуэллы Petro. На вопрос, не беспокоится ли он о том, что вскоре могут появиться новые блокчейн-технологиии которые «будут производить диктаторы и коррумпированные субъекты», Сноуден сказал:

«Вопрос не в том том, появятся ли они. Вопрос в том, когда они появятся. Речь идет о том, что мы должны разработать конкурирующие системы, которые будут настолько привлекательны, что мимо них не пройдет не только глобальный потребитель, но и сами правительства, которые стремятся конкурировать с ними. Они просто не смогут объявить их вне закона, поняв, что в них есть смысл».

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ , который обнародовал информацию, о том, что американские спецслужбы ведут негласную слежку за гражданами многих мировых государств. В июне 2013 года Сноудена обвинили в шпионаже и ему пришлось бежать из США в Китай , а затем в Россию . Больше месяца экс-сотрудник ЦРУ прожил в аэропорту Шереметьево , а вскоре получил вид на жительство в России, где, по некоторым данным, сейчас и проживает.

Биткоин — электронная платежная валюта использующая для своей защиты криптографические методы, появился в 2009 году. Тогда 12 января, создатель криптовалюты отправил первые 10 биткоинов своему товарищу, а чуть позже произошел и первый обмен биткоина на национальные деньги, когда в 2010 году американец Ласло Ханеч заплатил 10000 биткоинов за две пиццы.