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Россияне стали гораздо больше платить за связь, есть причина
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Россияне стали гораздо больше платить за связь, есть причина 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Россияне стали гораздо больше платить за связь, есть причинаКажется, операторов перестало заботить количество абонентов. Теперь для них важнее средний счёт.
Изданию Ведомости удалось узнать, что абсолютно все россияне стали больше платить за те же услуги сотовых операторов.
За прошлый год средний счёт российского абонента вырос до 299 рублей в месяц. Причём в 2016 году он составлял 290 рублей.
Наблюдается отрицательная тенденция изменения цен на связь в России. Во всем мире цены на мобильный интернет и связь ежегодно снижаются, тогда как в России они лишь увеличиваются из года в год.
Рост цен происходит незаметно: операторы постоянно вводят новые тарифы, услуги, спецпредложения с дополнительным трафиком или минутами общения. И многие действующие абоненты переходят на более дорогие тарифы из-за некоей выгоды.
Кроме того, операторам по всему миру становится все проще развивать сети 3G и 4G, поскольку закупочная стоимость оборудования постоянно снижается, а число специалистов увеличивается. Ну и не стоит забывать о большой конкуренции.
В России эти правила не выполняются, поэтому и ценники на услуги всех сотовых операторов увеличиваются. Нужно же как-то «отбивать» потраченные деньги и продолжать зарабатывать.
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