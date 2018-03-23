Ещё
При снижении ставки ЦБ на 50 б.п. доходности ОФЗ могут двинуться вниз еще на 7-10 б.п., — Аналитики Росбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При снижении ставки ЦБ на 50 б.п. доходности ОФЗ могут двинуться вниз еще на 7-10 б.п., — Аналитики Росбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Особым спросом пользуется середина кривой: бумаги срочностью от 3 до 6.5 лет потеряли 5-7 бп по доходности, в то время как движение вниз коротких и длинных бумаг не превысило 3-4 бп. На этом фоне доходность 10-летнего бенчмарка 26212 (янв.28) остановилась на символических 7.0%.
Сегодня рынок ОФЗ, безусловно, затаит дыхание перед оглашением итогов заседания ЦБ (13:30 мск). Некоторые участники ожидают снижения ставки сразу на 50 бп, несмотря на весьма устойчивый консенсус на рынке, предполагающий снижение лишь на 25 бп (мы придерживаемся аналогичного мнения). В случае реализации подобного, более агрессивного сценария мы ожидаем движения доходностей вдоль всей кривой ещё на 7-10 бп вниз. Снижение ставки на ожидаемые 25 бп не должно оказать существенного влияния на долговую кривую.
Прайм: последние новости
Биткоин опустился до $8,4 тыс на новостях из Японии Золото дорожает на опасениях торговых войн Биржи АТР закрылись падением на 3-4% на обострении торгового конфликта США и Китая
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением236
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова80
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну51
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды7
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
01:00
Объявления в «Иволгах» продублируют на шрифте Брайля
Новости Москвы
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:00
В поездах «Иволга» установят крэш-модули
Новости Москвы
07:36
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды
В мире
01:52
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
02:24
МИД прокомментировал отзыв дипломатов из России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение