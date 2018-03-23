При снижении ставки ЦБ на 50 б.п. доходности ОФЗ могут двинуться вниз еще на 7-10 б.п., — Аналитики Росбанка

Особым спросом пользуется середина кривой: бумаги срочностью от 3 до 6.5 лет потеряли 5-7 бп по доходности, в то время как движение вниз коротких и длинных бумаг не превысило 3-4 бп. На этом фоне доходность 10-летнего бенчмарка 26212 (янв.28) остановилась на символических 7.0%.