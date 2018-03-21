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Аукционы ОФЗ: внешняя конъюнктура не способствует высокому спросу, — Аналитики Райффайзенбанка
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Аукционы ОФЗ: внешняя конъюнктура не способствует высокому спросу, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, доходности немного снизились (на 3-5 б.п.) в коротких и среднесрочных выпусках и выросли в длинных бумагах (на 2-4 б.п.), при этом динамика на других рынках GEM была разнонаправленной (бумаги Бразилии и Турции в минусе, Колумбии и Индии в плюсе).
В целом аппетит к недолларовым активам снижается, что обусловлено продолжившимся повышением доходностей UST (на 5-9 б.п. вдоль всей кривой за неделю), а также сокращением баланса ФРС (долларовая ликвидность постепенно уходит с рынков, а на некоторых из них уже наблюдаются признаки дефицита).
Недавнее размещение суверенных евробондов РФ, в результате которого удалось осуществить лишь обмен (средства от размещения новых бумаг в основном будут направлены для выкупа старых), также свидетельствует о сокращении интереса нерезидентов к российскому риску на текущих ценовых уровнях (минимальные спреды к UST). Без спроса со стороны нерезидентов спекулятивные идеи о дальнейшем снижении доходностей ОФЗ в рамках сокращения все еще высокой премии к инфляции, а также сужения спредов к кривой CCS не смогут реализоваться.
В то же время в сравнении со ставками денежного рынка (RUONIA недавно заметно выросла) ОФЗ не выглядят дешево (одна из самых высоких o/n ставок при одной из самых низких доходностей в GEM).
Исходя из этого мы не ожидаем высокий спрос на сегодняшних аукционах, что может потребовать предоставления премии по 26224. Основными покупателями выпуска 25083, скорее всего, выступят локальные УК (альтернатива банковским депозитам).
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