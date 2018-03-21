G20 определилась с позицией по криптовалютам 

Министры финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» подготовили проект регулирующего документа в котором говорится, что криптовалюты «не имеют признаков суверенных валют», подразумевая, что криптовалюты расцениваются скорее как актив. В итоговом коммюнике министры финансов и главы центробанков выразили однозначную позицию о судьбе виртуальных денег. По их словам, криптоактивы не несут стандартных функций валют. Они не являются надежным активом с точки зрения сохранения стоимости. В настоящее время биткоин не угрожает глобальной финансовой стабильности, но в будущем такое может случиться. Поэтому за крипторынком нужно пристально следить. Клаас Кнот, председатель Совета финансовой стабильности (FSB), международного регулирующего органа, сформированного G20 в 2009 году и президент De Nederlandsche Bank NV заявил, что "∎Я не думаю, что любая из этих криптовалют играет три роли, которые деньги играют в экономике". Сейчас же, указывает G20, криптоактивы несут другие риски: защита прав потребителей и инвесторов, уход от налогов и отмывание доходов. В связи с этим в документе говорится о необходимости ввести в отношении криптоактивов стандартов FATF, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Криптовалюты не несут в себе рисков для финансовой стабильности в российской экономике. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи министров финансов и глав Центробанков G20. "В России использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено. Это ограничивает риски финансовой стабильности, и в настоящий момент таких рисков нет", — цитирует её слова РИА Новости. По ее словам, многие страны G20 поддерживают необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов. «Нужно еще раз подчеркнуть, что регулированию должны быть подвержены некоторые финансовые инновации, базирующиеся на новых технологиях. При этом сами технологии имеют большой потенциал с точки зрения повышения эффективности и могут использоваться не только на финансовых рынках», — уверена госпожа Юдаева. Также она заявила, что настоящий момент криптоактивы не представляют рисков для финансовой стабильности российской экономики. «В России использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено. Это ограничивает риски финансовой стабильности, и в настоящий момент таких рисков нет», — сказала зампред Банка России. Напомним, несколько дней назад на саммите G20 были сделаны заявления о том, что криптовалюты не являются угрозой и криптовалюты будут регулировать в рамках существующих правил. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB, одна из структур G20) также высказался о том, что не видит угрозы со стороны криптовалют в краткосрочной перспективе. "В настоящее время криптовалюты не несут в себе рисков для мировой финансовой стабильности", — следует из доклада, опубликованного председателем FSB и по совместительству главой Банка Англии Марком Карни∎ в преддверии встречи в Буэнос-Айресе. «Отчасти это связано с тем, что рынок криптовалют является мелким относительно финансовой системы. Даже на недавнем пике совокупная капитализация криптовалют составляла менее 1% мирового ВВП», — пояснил Карни. На фоне этого заявления стоимость криптовалют немного поднялась, что было расценено оптимистами именно как следствие заявлений участников саммита. На данный момент все без исключения криптовалюты из первой десятки растут.
Криптовалютный рынок находится в восходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $351.97 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 43.71%