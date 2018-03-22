В сейме Польши оценили размер индивидуальных военных компенсаций от ФРГ

ВАРШАВА , 22 мар — РИА Новости Польша оценивает сумму индивидуальных компенсаций от Германии для поляков, пострадавших во Второй мировой войне, в 543 миллиарда долларов, заявил глава парламентской группы по вопросам репараций Аркадиуш Муларчик в четверг в сейме страны.

Муларчик заявил, что согласно оценке 1990 года, «людей, непосредственно пострадавших от гитлеровской Германии во время Второй мировой войны в Польше, в общей сложности было 13 миллионов 315 тысяч».

Среди них — лица, вывезенные на принудительные работы в Германию, гражданские инвалиды, узники концлагерей, а также вдовы и сироты, переселенные люди, уточнил парламентарий.

Муларчик заявил, что сумма компенсаций, которые эти люди могли бы требовать от Германии, оценивалась в 1990 году в 284 миллиарда долларов. «Это была сумма на 1990 год. Если мы сегодня эту сумму индексируем по принципу покупательной способности доллара на 2017 год, выходит сумма в один триллион 984 миллиарда злотых. Если речь идет о долларах, то сумма 543 миллиарда долларов», — сказал он.

Муларчик также заявил, что эта компенсация «по праву принадлежат польским гражданам».

Он отметил также, что суммы причитающихся полякам индивидуальных компенсаций не включены в военные репарации, которые польское государство намерено потребовать от Германии.

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, которые должны стать «напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит».

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

Муларчик ранее заявлял, что Польша может претендовать на репарации от Германии за ущерб во Второй мировой войне в размере 850 миллиардов долларов.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.