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Проверить женское здоровье на акции в Зеленограде пришли 65 участниц
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Появились слухи об уходе Лаврова

Проверить женское здоровье на акции в Зеленограде пришли 65 участниц 

Савелки 3 часа назад
Фото: Савелки
Акция по ранней диагностики заболеваний прошла в минувшую субботу во 2-м акушерско-гинекологическом отделении горбольницы Зеленограда. На Дне открытых дверей женщины смогли комплексно проверить свое здоровье и пройти необходимые исследования. В том числе, сдать кровь на онкомаркер.
Акция собрала 65 участниц: 20 из них сделали УЗИ органов малого таза, 24 сдали анализы крови и еще 21 пациентка проконсультировалась у врачей –специалистов. Благодаря проведенному диагностированию женщины получили возможность устранить на ранней стадии возможные нарушения здоровья и не довести их до критического состояния.
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