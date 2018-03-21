Проверить женское здоровье на акции в Зеленограде пришли 65 участниц

Акция по ранней диагностики заболеваний прошла в минувшую субботу во 2-м акушерско-гинекологическом отделении горбольницы Зеленограда. На Дне открытых дверей женщины смогли комплексно проверить свое здоровье и пройти необходимые исследования. В том числе, сдать кровь на онкомаркер.

Акция собрала 65 участниц: 20 из них сделали УЗИ органов малого таза, 24 сдали анализы крови и еще 21 пациентка проконсультировалась у врачей –специалистов. Благодаря проведенному диагностированию женщины получили возможность устранить на ранней стадии возможные нарушения здоровья и не довести их до критического состояния.