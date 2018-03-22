Решена судьба штрафа за отсутствие ОСАГО

Российское правительство не поддержало законопроект об увеличении штрафа за езду без полиса ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) или его просрочку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке.

По словам собеседника агентства, в кабмине законопроект сочли недостаточно обоснованным: в нем не было анализа правонарушений по всей России и статистики о росте нарушений. По мнению правительства, увеличение размера штрафа не может в одиночку сдержать рост нарушений.

Кроме того, введение одного и того же штрафа за нарушения разной степени опасности не соответствует принципу соразмерности наказания.

Увеличить штрафы за езду без ОСАГО до пяти тысяч рублей ранее предложил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов . Он пояснил, что при средней стоимости полиса ОСАГО в 5,8 тысячи рублей штраф в 800 рублей не играет существенной роли.