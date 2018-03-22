Ещё
Правительство РФ не поддержало повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ не поддержало повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ИА "МариМедиа"
Правительство России не поддержало законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Вострецова, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до пяти тысяч рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.
«Механическое увеличение размера штрафов не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения», — пояснил позицию правительства собеседник агентства. Он отметил, что предложение о внесении изменений в действующее законодательство, по мнению кабмина, было недостаточно обосновано, не имело анализа правонарушений на всей территории России, а также статистических данных, которые могли бы свидетельствовать о росте таких нарушений.
В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса — 800 рублей. Предлагалось увеличить эти штрафы до пяти тысяч рублей.
BFM.RU: последние новости
Парковка за миллиард: мэрия купила больше 100 машино-мест в башне «Око» Президенту США запретят заказывать свой портрет маслом за госсчет Биткоину грозит «крест смерти»
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»184
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»63
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом193
Офицеры МВД подрались на совещании30
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение