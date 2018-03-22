Правительство РФ не поддержало повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО 

Правительство России не поддержало законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Вострецова, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до пяти тысяч рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.
«Механическое увеличение размера штрафов не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения», — пояснил позицию правительства собеседник агентства. Он отметил, что предложение о внесении изменений в действующее законодательство, по мнению кабмина, было недостаточно обосновано, не имело анализа правонарушений на всей территории России, а также статистических данных, которые могли бы свидетельствовать о росте таких нарушений.
В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса — 800 рублей. Предлагалось увеличить эти штрафы до пяти тысяч рублей.