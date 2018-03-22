Правительство РФ не поддержало повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО

«Механическое увеличение размера штрафов не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения», — пояснил позицию правительства собеседник агентства. Он отметил, что предложение о внесении изменений в действующее законодательство, по мнению кабмина, было недостаточно обосновано, не имело анализа правонарушений на всей территории России , а также статистических данных, которые могли бы свидетельствовать о росте таких нарушений.

В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса — 800 рублей. Предлагалось увеличить эти штрафы до пяти тысяч рублей.