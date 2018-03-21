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Москва погрузится во мрак
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Появились слухи об уходе Лаврова

Москва погрузится во мрак 

Мослента 3 часа назад
Во время проведения акции «Час Земли» 24 марта в Москве временно отключат подсветку почти на двух тысячах зданий. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает агентство «Москва».
По его словам, с каждым годом число участников, поддерживающих экологическую инициативу, растет. В 2018 году к акции планируют присоединиться более 200 зданий, которых не было в прошлом году. «Среди них образовательные центры, объекты МЦК, объекты в парке „Зарядье“, а также основные здания „Москва-Сити“ — „Империя“, „Башня Федерация“, МФК „Око“, МФК „Город Столиц“, „Меркурий Тауэр“, ТРЦ „Афимолл Сити“, башня „Эволюция“, „Башня 2000“, „Башня на Набережной“ и другие строения», — уточнил он.
Акция продлится с 20:30 до 21:30.
Акция «Час Земли» учреждена по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2007 году. Ее суть заключается в том, чтобы выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.
Москва принимает участие в акции «Час Земли» с 2009 года. В 2013-м впервые отключили подсветку Кремля и еще более 100 зданий, в том числе на храме Христа Спасителя, стадионе «Лужники», в Большом театре, Госдуме и Совете Федерации. 25 марта 2017 года была выключена подсветка более чем у 1,6 тысячи зданий.
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