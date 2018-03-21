Ещё
Биткоин могут запретить за детскую порнографию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Биткоин могут запретить за детскую порнографию 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сенсационная новость пришла из Германии — группа ученых Аахенского университета обнаружила детскую порнографию в блокчейне криптовалюты Bitcoin. Как сообщает американский сайт Gizmodo, на детское порно из кода биткоина ведут сотни ссылок и даже найдено одно запрещенное изображение. Такая находка может привести к запрету криптовалюты в большинстве стран мира и погубить многомиллиардную индустрию.
Как следует из документа разработчиков из университета RWTH Aachen, представленного на конференции в Кюрасао, исследователи изучили примерно 1600 файлов блокчейна "электронных денег" и обнаружили, что 99% из них состоят либо из текста, либо из изображения, а 8 файлов содержат сексуальный контент. Один был порнографическим изображением несовершеннолетнего, а другие содержали 274 ссылки на жестокое обращение с детьми. Причем 142 ссылки вели на детское порно в даркнете.
"Поскольку все данные блокчейна загружаются и постоянно сохраняются пользователями, последние несут ответственность за любой нежелательный контент, добавленный в блокчейн другими, — отмечается в докладе. — Наш анализ показывает, что содержание незаконной порнографии может сделать простое владение биткоинами незаконным", — подводят итог немецкие ученые.
В мире хранение детской порнографии запрещено в 112 странах. Потенциально они могут запретить и хранение биткоинов.
Gizmodo — создан в 2002 году, один из ключевых американских сайтов, посвященных инженерно-техническим проектам, технологиям, науке и научной фантастике. Сейчас он — флагманский веб-сайт в Gizmodo Media Group.
Вести.Ru: последние новости
Сланцевый бум - спасение экономики Саудовской Аравии Оборот TeleTrade в 2017 году вырос на $347 млрд Сингапур оштрафовал Standard Chartered на $4 млн
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ212
Путин занялся «списком Собчак»69
Россия закрыла границу для грузов с Украины145
Пенсии россиян будут считать по-новому146
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение