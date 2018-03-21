Цифровым активам быть, но в неоднозначной форме

В новом законопроекте говорится, что майнинг определяется, как предпринимательская деятельность в том случае, если за три месяца превышает лимиты на электроэнергию, которые установит правительство. Заниматься майнингом смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если граждане будут заниматься им в частном порядке без регистрации, им придется нести ответственность за незаконное предпринимательство. Вычислить поможет потребление электроэнергии.

Те, кто уже занимаются добычей криптовалют, не согласны: считают, что это процедура вывода программных кодов, которая необходима для поддержки сети блокчейн. Экономическая составляющая появляется, когда идет обмен крптовалюты на реальные деньги. В этот момент логичнее и брать налоги.

Представители криптоиндустрии законопроектом не довольны. Какие риски могут появиться, если его примут? О своем отношении к документу рассказывает директор майниговой компании BitBaza Даниил Закомолкин:

Даниил Закомолкин директор майниговой компании BitBaza «Отношусь крайне негативно. Многих инвесторов это может попросту отпугнуть. Мы идем по какому-то непонятному пути, совсем не заимствуя опыт международный таких стран, как Япония Южная Корея . Это очень негативно скажется на и на моем бизнесе, и в принципе на тех мелких или крупных майнерах, которые присутствуют в России , либо будут заходить иностранные майнинговые компании. Я не думаю, что иностранные компании будут фиксировать прибыль свою в рубле. Доступны же другие площадки, в том числе и децентрализованные, для обмена криптовалют».

Чрезмерное регулирование и попытка централизовать децентрализованную отрасль — так эксперты криптосообщества характеризуют законопроект. Он сужает нормативы, дает преимущество иностранным инвесторам перед российскими и в итоге ставит под угрозу развитие индустрии в России, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин

Юрий Припачкин президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) «Эта индустрия сама выбирает юрисдикцию, которая подходит с точки зрения разумности, с точки зрения простоты налогообложения. В момент, когда идет гонка регуляторов во всем мире, заниматься позицией регулирования национальным законодательством этой индустрии в том виде, как представлено, индустрию не устраивает. Она просто придет к выводу, что в России не интересно, и уедет отсюда. Поэтому регулировать будет некого и нечего. Если чиновники между собой все согласуют, если не устроит это инвесторов и криптопрограммистов, просто индустрии не будет. Мы рассчитываем на конструктивную работу с авторами законопроекта и на площадке Госдумы . Мы надеемся, что нам совместными усилиями удастся довести до ума этот документ».