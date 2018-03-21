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Биржи АТР закрылись преимущественным снижением
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Биржи АТР закрылись преимущественным снижением перед решением ФРС 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, по итогам торгов среды снизились на фоне неопределенности вокруг ожидаемого решения ФРС США по базовой ставке, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,02%, до 2484,97 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,29%, до 3280,95 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,73%, до 1858,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,43%, до 31414,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, достигнув 5950,3 пункта. Биржи Японии в среду были закрыты в связи с государственным праздником в стране — Днем весеннего равноденствия. По итогам вторника Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 21380,97 пункта.
Участники рынка в среду ожидают решения ФРС США по дальнейшей денежной политике. Аналитики предполагают, что по итогам двухдневного заседания регулятор повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Немаловажным фактором является то, что текущее заседание впервые проходит под председательством нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
"Никто не знает, чего ожидать от заседания ФРС. К этой встрече приковано много взглядов, и не только потому, что это первая пресс-конференция Джерома Пауэлла по итогам заседания, но и из-за вероятности некоторых изменений в заявлении ФРС", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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