Стала известна стоимость взломов и хакерских атак в даркнете

Британская специалисты кибербезопасности из компании Armor опубликовали отчет, где содержится информация о ценах на различные услуги по взлому и атакам на сайты. Прайс-лист, составленный по результатам исследования предложений в даркнете, опубликовал портал BleepingComputer.

По оценкам аналитиков фирмы, DDoS-атака обойдется заказчику в 10 долларов (чуть меньше 600 рублей — прим. «Ленты.ру» ) за час. При покупке услуг на длительное время можно получить скидку: недельные систематические нападения на сайт оцениваются в 500-1200 долларов (от 29 до 70 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Ботнеты предлагаются сразу по подписке на месяц с техподдержкой и помощью в «базовом» и «расширенном» пакетах — за 900 и 1 350 долларов соответственно).

Согласно данным Armor, пятидесятидолларовые кражи паролей или совсем дешевые «уводы» аккаунтов практически не пользуются спросом по сравнению с процветающим рынком взлома данных кредитных карт и документов.

Стоимость получения доступа к банковскому счету варьируется в зависимости от суммы, которая на нем хранится: от сотни долларов за счет с несколькими тысячами до прогрессирующего ценника на баланс выше 20 тысяч долларов.

Еще один популярный запрос в «темном» интернете — поддельные документы. К ним относятся не только паспорта и водительские права, но и грин-карты, банковские выписки и медицинские рецепты на лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.

Самыми дорогими являются документы североамериканских стран: если за лицензию на вождение автомобиля Германии достаточно заплатить 38 долларов (около 2 200 рублей — прим. «Ленты.ру»), то канадские права обойдутся от 400 до одной тысячи долларов (от 23 до 58 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Новинкой последних месяцев на черном рынке стали бонусные вознаграждения. К примеру, за 50 тысяч миль на покупку билетов одного из международных авиаперевозчиков хакеры требуют 100-150 долларов.