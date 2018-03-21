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Екатерина Андреева мечтает поцеловать настоящую панду
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Екатерина Андреева мечтает поцеловать настоящую панду 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своей мечте поцеловаться с настоящей пандой.
Об этом она сообщила 21 марта, рассказав, что выложит в своем Инстаграме фотографию с пандой — аниматором в костюме редкого животного. Животное выбрано символом международный акции «Час Земли». —Хотелось бы поцеловать настоящую панду, но они на пересчет. Их редко выдают зоопаркам в аренду, — сказала она.
Признание телеведущей прозвучало в ходе обсуждения предстоящей международной акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта. В ходе мероприятия в Москве отключат подсветку более чем 1900 зданий. Присоединятся к акции и горожане. Им предлагается на час отключить дома свет и электроприборы. — А может, я пойду на рекорд и просижу дома без света не один, а два часа, — сказала Андреева.
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