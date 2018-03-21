Екатерина Андреева мечтает поцеловать настоящую панду

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о своей мечте поцеловаться с настоящей пандой.

Об этом она сообщила 21 марта, рассказав, что выложит в своем Инстаграме фотографию с пандой — аниматором в костюме редкого животного. Животное выбрано символом международный акции «Час Земли». —Хотелось бы поцеловать настоящую панду, но они на пересчет. Их редко выдают зоопаркам в аренду, — сказала она.