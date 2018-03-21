Цены на жилье в ОАЭ продолжают падать

Тем не менее, рынок демонстрирует признаки восстановления. Политическая напряженность делает Дубай ОАЭ более привлекательными для региональных инвесторов. Снижение цен в Дубае замедлилось в последнем квартале 2017 года, отмечает компания JLL MENA. И количество сделок с недвижимостью выросло на 14% за год, а их общая стоимость — на 6%, по данным Земельного департамента Дубая, сообщает Global Property Guide.

Наибольшим спросом пользуется недвижимость, находящаяся на этапе строительства. Благодаря выгодным планам выплат и поощрениям от застройщиков по уровню сделок с данным типом жилья 2017 год может обогнать рекордный 2008.

Абу-Даби также стремится обеспечить покупателям строящейся недвижимости максимально выгодные условия: товарищества собственников, отсутствие дополнительных взносов застройщикам, предоставление полной информации о девелопере, штрафы для девелоперов за задержку проекта и ответственность за строительные дефекты.

Тем не менее, стоимость жилья в Дубае резко не взлетит из-за прогнозируемого объема поступлений предложений на рынок в 2018 году, по данным Asteco. Около 43 000 единиц, как ожидается, пополнят жилой фонд эмирата (для сравнения: на конец 2017 года таковых было 491 000) и только 8 000 в Абу-Даби (251 000 единиц на конец 2017 года), по данным JLL MENA.

На рынок повлияли и другие факторы: повышение процентных ставок по ипотеке, увеличение комиссии с 2% до 4% за регистрацию недвижимости. С января 2018 года в силу вступил новый вариант НДС: 5%, если жилье было продано через как минимум три года после завершения проекта; 0% при более ранней продаже.

Тем не менее, Knight Frank прогнозирует положительную тенденцию на дубайском рынке: ожидаемое ускорение роста ВВП в 2018 году поддержит сектор жилой недвижимости.

Великобритании и Пакистана. Правила для иностранных инвесторов в Дубае остаются весьма либеральными: с 2014 года им разрешено владеть собственностью в определенных инвестиционных зонах эмирата. Большинство покупателей недвижимости в Дубае — граждане ОАЭ, далее идут жители Индии, Саудовской Аравии

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