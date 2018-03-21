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При покупке структурных облигаций будет 10-дневный «период охлаждения»
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При покупке структурных облигаций будет 10-дневный «период охлаждения» 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Поправки в Закон «О рынке ценных бумаг», которые касаются регулирования структурных облигаций, приняты Государственной Думой во втором чтении.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, а также членом Совета Федерации Николаем Журавлёвым. В первом чтении законопроект о новом виде ценных бумаг принят 8 ноября 2017 года. После этого в законопроект внесено 14 поправок, большая часть из которых обусловлена заменой понятия «структурная расписка» на «структурная облигация». Это связано с тем, что с 1 июня 2018 года статья 816 Гражданского кодекса, содержащая понятие «облигация», будет признана утратившей силу, пояснил член Комитета по финансовому рынку Алексей Лященко.
«Также предлагается предусмотреть так называемый период охлаждения, в котором у физических лиц будет возможность в течение 10 рабочих дней в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении структурных облигаций и потребовать возврата внесённых денежных средств», — рассказал Лященко.
Структурная облигация — это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги. Согласно документу, выплата владельцу номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге будет зависеть от наступления или ненаступления определённых обстоятельств, которые должны быть зафиксированы в решении о выпуске ценной бумаги.
Оплата структурных облигаций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Структурную облигацию нельзя будет погасить досрочно по усмотрению эмитента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев.
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