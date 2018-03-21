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В Госдуму внесли законопроект о криптовалютах
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В Госдуму внесли законопроект о криптовалютах 

Время бухгалтера 4 часа назад
Авторы инициативы выработали некий компромисс между вариантами Минфина и Центробанка. В новой версии законопроекта, регулирующего виртуальные деньги, криптовалюты и токены хотят признать имуществом, но не платежными средствами.
Цифровые жетоны можно будет обменивать на инвалюту и рубли. Однако ЦБ РФ должен будет установить перечень и порядок сделок по обмену электронных денег. От предложений финансистов обменивать криптовалюты одного вида на другой, а также на деньги или иное имущество решено было отказаться.
Обмен можно будет производить только через специальных операторов. В законопроекте сказано, что ими могут стать организаторы торговли, брокеры или управляющие ценными бумагами.
Лимит покупки токенов неквалифицированными инвесторами должен будет ограничить Центробанк.
Авторы инициативы определили и параметры, по которым майнинг признают бизнесом. В предыдущих проектах добычу криптовалют всегда считали предпринимательством; в новом же майнинг считается бизнесом, если майнер три месяца подряд превышает установленные правительством пределы потребления электроэнергии.
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