Ещё
«Как я остался без квартиры из-за девальвации и отказался от идеи сбережений»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

«Как я остался без квартиры из-за девальвации и отказался от идеи сбережений» 

Банки.ру 4 часа назад
Экономические потрясения могут поставить крест на самых рациональных планах. История, рассказанная 47-летним москвичом Сергеем Л., этому подтверждение.
«За 25 лет своей независимой взрослой жизни я не раз убеждался в правоте поговорки: «Хочешь насмешить Господа — расскажи ему о своих планах». Особенно смешат Господа финансовые планы современных россиян, пытающихся, в частности, накопить на старость, на учебу ребенка или на собственную квартиру… Продал бабушкину халупу + добавил кредитных денег = приобрел собственное жилье — более реалистичный сценарий. Но я лично действительно на собственную квартиру накопил (не один, конечно, вместе с женой), но купить ее не успел: случился 1998 год.
Цитата
1998 год был, наверное, самым «сытым» в моей жизни: зарплата в 3 тысячи долларов у меня, 3,5 тысячи — у жены. Такой доход позволял не только снимать квартиру (минус 500 долларов из семейного бюджета), ни в чем себе не отказывать, но и спокойно откладывать около 5 тысяч долларов в месяц на семейное гнездышко. В итоге к августу у нас на счетах в банке имелось около 35 тысяч долларов — увы, в рублевом эквиваленте. Маленькую, плохенькую «однушку» мы уже могли себе позволить. Но решили копить на двухкомнатную квартиру, которая по тем временам обошлась бы в 50 тысяч долларов. «Еще три месяца, и мы „в дамках“! Точнее — в „двушке“ на Нахимовском проспекте», — предвкушали мы. Уже и квартирку присмотрели, мебель мысленно в ней расставили.
Цитата
Но тут настало 17 августа… Практически в одночасье наши некупленные 35 квадратных метров (1 квадратный метр стоил в среднем около 1 тысячи долларов) превратились в 30 (все еще однокомнатная квартира, но мы были в шоке и ждали, что все вернется на круги своя). К концу сентября мы могли бы уже купить лишь комнату в коммуналке 15—17 квадратных метров. К исходу декабря курс доллара прочно закрепился на рубеже в 20 рублей (в августе был чуть более 6 рублей) и не собирался сдавать позиции. Сдаться пришлось нам: я лишился работы совсем, жене урезали ставку в десять раз. В последующий год мы фактически «проели» нашу почти купленную квартиру.
Прошло 20 лет, а мы до сих пор живем на съемных квартирах. Копить я больше не пытаюсь, потому что либо дефолт, либо девальвация, либо еще что-нибудь на «д» случится непременно».
Банки.ру: последние новости
В России начались президентские выборы Греф: завершение предвыборной кампании позитивно скажется на российской экономике Россияне демонстрируют резкий рост интереса к отелям для майнинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ220
Путин занялся «списком Собчак»71
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому147
Появились слухи об уходе Лаврова34
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение