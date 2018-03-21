«Как я остался без квартиры из-за девальвации и отказался от идеи сбережений»

Экономические потрясения могут поставить крест на самых рациональных планах. История, рассказанная 47-летним москвичом Сергеем Л., этому подтверждение.

«За 25 лет своей независимой взрослой жизни я не раз убеждался в правоте поговорки: «Хочешь насмешить Господа — расскажи ему о своих планах». Особенно смешат Господа финансовые планы современных россиян, пытающихся, в частности, накопить на старость, на учебу ребенка или на собственную квартиру… Продал бабушкину халупу + добавил кредитных денег = приобрел собственное жилье — более реалистичный сценарий. Но я лично действительно на собственную квартиру накопил (не один, конечно, вместе с женой), но купить ее не успел: случился 1998 год.

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1998 год был, наверное, самым «сытым» в моей жизни: зарплата в 3 тысячи долларов у меня, 3,5 тысячи — у жены. Такой доход позволял не только снимать квартиру (минус 500 долларов из семейного бюджета), ни в чем себе не отказывать, но и спокойно откладывать около 5 тысяч долларов в месяц на семейное гнездышко. В итоге к августу у нас на счетах в банке имелось около 35 тысяч долларов — увы, в рублевом эквиваленте. Маленькую, плохенькую «однушку» мы уже могли себе позволить. Но решили копить на двухкомнатную квартиру, которая по тем временам обошлась бы в 50 тысяч долларов. «Еще три месяца, и мы „в дамках“! Точнее — в „двушке“ на Нахимовском проспекте», — предвкушали мы. Уже и квартирку присмотрели, мебель мысленно в ней расставили.

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Но тут настало 17 августа… Практически в одночасье наши некупленные 35 квадратных метров (1 квадратный метр стоил в среднем около 1 тысячи долларов) превратились в 30 (все еще однокомнатная квартира, но мы были в шоке и ждали, что все вернется на круги своя). К концу сентября мы могли бы уже купить лишь комнату в коммуналке 15—17 квадратных метров. К исходу декабря курс доллара прочно закрепился на рубеже в 20 рублей (в августе был чуть более 6 рублей) и не собирался сдавать позиции. Сдаться пришлось нам: я лишился работы совсем, жене урезали ставку в десять раз. В последующий год мы фактически «проели» нашу почти купленную квартиру.

Прошло 20 лет, а мы до сих пор живем на съемных квартирах. Копить я больше не пытаюсь, потому что либо дефолт, либо девальвация, либо еще что-нибудь на «д» случится непременно».