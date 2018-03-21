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Воронцовский парк поддержит акцию «Час Земли»
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Воронцовский парк поддержит акцию «Час Земли» 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
24 марта в Москве в десятый раз поддержат Международную экологическую акцию «Час Земли». К ней присоединятся 14 столичных парков. А главной площадкой проведения акции в этом году станет парк «Зарядье», передает портал Мэра Москвы.
Вечером 24 марта с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп в парках.
На один час усадьба «Воронцово» отключит декоративное освещение. А в кафе усадьбы Воронцово во время «Часа Земли» будет выступать гитарист при свечах.
«В романтическом полумраке, при свечах, прозвучат волнующие звуки гитары. Из горящих свечей гости смогут составить символ акции «Час земли» — цифру «60»», — рассказали представители парка.
Отметим, акция «Час Земли» проходит каждый год во всем мире. Впервые «Час Земли» был проведен в 2007 году в Австралии. Москва присоединилась к акции в 2009 году. Мероприятие проводится в последнюю субботу марта и призывает частных лиц и учреждения выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
К участию в акции приглашаются и горожане. На это время им предлагают выключить часть электроприборов и погасить свет в квартирах.
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